Arsenal poluje na zawodnika wartego 100 milionów euro

Yan Diomande, który jest wyceniany na 100 milionów euro, wzbudza zainteresowanie niemal wszystkich europejskich gigantów. O podpis 19-letniego skrzydłowego powalczy m.in. Arsenal - podaje w środowe popołudnie serwis The Athletic.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Yan Diomande łączony z Arsenalem

Arsenal planuje w najbliższym czasie poważnie wzmocnić swoją linię ataku, co ma bezpośredni związek z niepewną przyszłością kilku ważnych zawodników ofensywnych. Pod znakiem zapytania stoi bowiem dalsza gra na Emirates Stadium takich piłkarzy jak chociażby Gabriel Jesus, Leandro Trossard czy Gabriel Martinelli.

W tej sytuacji londyński klub uważnie monitoruje rynek transferowy, szukając odpowiedniego kandydata, który zwiększyłby rywalizację oraz dodałby jakości w formacji ofensywnej. Według najnowszych informacji przekazanych przez serwis „The Athletic”, wysoko na liście życzeń Arsenalu znajduje się Yan Diomande. 19-letni skrzydłowy imponuje wysoką dyspozycją na boiskach Bundesligi w barwach Lipska.

Kanonierzy muszą jednak liczyć się z ogromną konkurencją, ponieważ Iworyjczyka obserwują także inni potentaci – Bayern Monachium, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Real Madryt oraz Paris Saint-Germain. Potencjalna transakcja wiązałaby się z olbrzymim wydatkiem – niemiecki klub wycenił swoją gwiazdę na 100 milionów euro i dopuszcza sprzedaż dopiero w letnim okienku transferowym.

Ośmiokrotny reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej z powodzeniem występuje w barwach zespołu Byków od lipca 2025 roku, gdy trafił na Red Bull Arenę za niespełna 20 milionów euro z CD Leganes. W trwającej kampanii rozegrał 16 spotkań, zdobył siedem bramek i zanotował cztery asysty, będąc jednym z kluczowych zawodników ekipy Die Bullen. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku.