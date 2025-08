Xavi Simons blisko transferu. RB Lipsk wybrał następcę

Xavi Simons prawdopodobnie przeniesie się do Chelsea. RB Lipsk rozpoczął poszukiwania jego następcy. Jak podaje Fabrizio Romano klub nawiązał kontakt z piłkarzem Liverpoolu.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Xavi Simons

Harvey Elliott i RB Lipsk prowadzą rozmowy ws. transferu

RB Lipsk wkrótce zarobi duże pieniądze, ponieważ wielkimi krokami zbliża się transfer, którego bohaterem zostanie Xavi Simons. Reprezentant Holandii to kluczowa postać zespołu, o czym świadczy fakt, że zdobył 21 goli i zaliczył 23 asysty w 76 meczach. Lada moment przeniesie się do Premier League, gdzie założy koszulkę Chelsea. The Blues są blisko sfinalizowania transakcji.

W umowie ofensywnego pomocnika zapisana jest klauzula odstępnego o wartości 80 milionów euro. Medialne doniesienia sugerują jednak, że ostateczna kwota transferu będzie odrobinę mniejsza. Lipsk ma przystać na ok. 65 milionów euro.

Zbliżające się odejście 22-latka zmusiło Lipsk do rozpoczęcia poszukiwań nowego zawodnika, który zastąpi Holendra. Z informacji, które przekazał Fabrizio Romano wynika, że Byki dokonały wyboru. Co więcej, nawiązali już kontakt z piłkarzem, który ma zastąpić Simonsa.

Wybór padł na pomocnika Liverpoolu – Harveya Elliotta, z którym przeprowadzono pierwsze rozmowy odnośnie warunków kontraktu. Aktualnie w Lipsku czekają na odpowiedź zwrotną od byłego reprezentanta Anglii do lat 21.

Elliott jest zawodnikiem Liverpoolu od 2019 roku, gdy przeniósł się z młodzieżowych drużyn Fulham na Anfield Road za niecałe 2 mln euro. W seniorskim zespole The Reds zadebiutował w sezonie 2019/2020. Jak dotąd rozegrał w klubie 147 spotkań, zdobywając w nich 15 goli.