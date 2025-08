Rodrygo wybrał klub na nowy sezon. Real Madryt już wie

Rodrygo mimo zainteresowania klubów z Premier League chce zostać w Realu Madryt - informuje dziennik AS. Skrzydłowy w ostatnich tygodniach był łączony m.in. z Liverpoolem, Arsenalem i Tottenhamem.

AS

Źródło: AS

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Rodrygo

Rodrygo zdecydował się zostać w Realu Madryt

Rodrygo jest zawodnikiem Realu Madryt od 2019 roku, gdy Królewscy zapłacili za niego 45 milionów euro. Z początku pełnił rolę rezerwowego. Przełomowy okazał się sezon 2021/2022, w którym zacząć grać coraz częściej w wyjściowej jedenastce. W ostatnich latach trudno było sobie wyobrazić ofensywne trio bez obecności reprezentanta Brazylii. Wszystko zmieniło się pod koniec minionej kampanii.

Brazylijczyk stracił miejsce w składzie i do dziś go nie odzyskał. Decyzję Carlo Ancelottiego podtrzymał także nowy trener Los Blancos – Xabi Alonso. Ponadto zmiana ustawienia wywołała falę komentarzy odnośnie opuszczenia Realu Madryt.

Rodrygo miał rozważać transfer do Premier League, gdzie interesuje się nim kilka klubów. Na początku okna transferowego dużo pisało się o przejściu do Arsenalu. Później faworytem do pozyskania piłkarza wydawał się Liverpool, a obecnie zabiega o niego Tottenham.

Mimo dużego zainteresowania Rodrygo nie zamierza zmieniać otoczenia. Z informacji dziennika AS wynika, że chce zostać w Realu Madryt. 24-latek uważa, że jego historia na Santiago Bernabeu nie dobiegła jeszcze końca. Jego zamiarem jest udowodnić swoją wartość i odzyskać miejsce w wyjściowej jedenastce. Jak dotąd rozegrał w klubie 270 spotkań, w których zdobył 68 bramek. Na swoim koncie ma m.in. trzy mistrzostwa Hiszpanii oraz dwa zwycięstwa w Lidze Mistrzów.