Wiele klubów ustawia się w kolejce po Youriego Tielemansa, który po sezonie będzie wolnym zawodnikiem. Ogromnym fanem jego talentu jest Xavi, dlatego naciska on na transfer Belga do FC Barcelony.

Youri Tielemans jest związany z Leicester City kontraktem do końca sezonu

W grze o zawodnika od dłuższego czasu pozostaje Arsenal

Ściągnąć go do siebie zamierza również FC Barcelona

Tielemans może przebierać w ofertach

W ostatnich kolejkach Premier League Youri Tielemans popisał się dwoma fantastycznymi trafieniami i znów dał o sobie znać. Po sezonie wygasa jego kontrakt z Leicester City, który na pewno nie zostanie przedłużony. To oznacza, że zainteresowane kluby mogą liczyć na podpisanie go w trakcie przyszłorocznego lata lub ściągnąć go już w styczniu za promocyjną kwotę.

Od dłuższego czasu 25-latek znajduje się na radarach Arsenalu, który chciał sfinalizować jego transfer jeszcze w trakcie letniego okienka. Okazuje się, że umiejętnościami reprezentanta Belgii zafascynowany jest także Xavi. Szkoleniowiec pragnie ściągnąć go do FC Barcelony za wszelką cenę.

To kolejny kandydat do zastąpienia Sergio Busquetsa, który wraz z końcem sezonu opuści “Dumę Katalonii”. Jego kolejnym krokiem będzie najprawdopodobniej przeprowadzka do Stanów Zjednoczonych i gra w jednym z klubów Major League Soccer. W gabinetach Blaugrany dwoją się i troją, aby sprowadzić odpowiedniego następcę. Na korzyść Tielemansa działa fakt, że cała operacja nie będzie kosztowna.

Tielemans występuje w Leicester City od 2019 roku. Łącznie ma na swoim koncie 173 występy, w trakcie których strzelił 27 goli i zanotował 25 asyst. Środkowy pomocnik słynie z fenomenalnego uderzenia z dystansu.

