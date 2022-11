fot. PressFocus Na zdjęciu: Denzel Dumfries

Taktyka Tottenhamu wymaga jakościowych wahadłowych, których w składzie obecnie jak na lekarstwo. Władze klubu są zainteresowane ściągnięciem z Interu Mediolan Denzela Dumfriesa. Niewykluczone, że w drugą stronę może powędrować Emerson Royal – donosi “Calciomercato”.

Tottenham szuka nowego prawego wahadłowego

Inter Mediolan wycenia Denzela Dumfriesa na 40 milionów euro

Antonio Conte chce zniwelować tę kwotą oferując Emersona Royala

Możliwa wymiana na linii Tottenham – Inter

Antonio Conte nie jest usatysfakcjonowany jakością w składzie Tottenhamu, co mówi przy okazji każdego potknięcia. Zdaniem Włocha jego zespół nie ma szans w walce z Manchesterem United, Chelsea, Manchesterem City czy Liverpoolem, gdyż te zespoły w jego oczach są zdecydowanie mocniejsze. Aby zniwelować tę stratę, w trakcie styczniowego okienka transferowego powinno dojść do kilku wzmocnień.

System gry londyńczyków wymaga jakościowych wahadłowych, których na ten moment jest niewielu. Właśnie z tego powodu włodarze rozglądają się na rynku transferowym za możliwymi opcjami. Ich uwagę przykuł Denzel Dumfries, który niedawno był łączony z przenosinami do Chelsea. Inter Mediolan nie chciał jednak rozstawać się ze swoim zawodnikiem za niewielkie pieniądze, więc ta operacja nie doszła do skutku.

Conte jest fanem umiejętności Holendra, dlatego chce mieć go w swoich szeregach. Wicemistrzowie Włoch wyceniają go na 40 milionów euro, co dla Tottenhamu może być nieco zbyt dużą kwotą. W gabinetach pojawił się plan na jej zniwelowanie, jakim jest poświęcenie Emersona Royala. Brazylijczyk nie radzi sobie najlepiej, dlatego klub z chęcią pożegna go na rzecz nowego wahadłowego.

W barwach Interu Mediolan Dumfries rozegrał łącznie 62 spotkania, a jego dorobek wynosi siedem trafień oraz dziewięć asyst.

