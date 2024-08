Richarlison był poważnie łączony z przenosinami do Arabii Saudyjskiej. Plotki w tej sprawie uciął sam zainteresowany, który w ostatnim czasie udzielił wywiadu dziennikarzowi stacji ESPN Brasil, Joao Castelo-Branco.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Richarlison

Richarlison: Marzenia są ważniejsze od pieniędzy

Brytyjskie media w ostatnim czasie poinformowały, że przeprowadzka Richarlisona do Arabii Saudyjskiej jest bardzo prawdopodobna.

Z raportów angielskiej prasy wynikało, że Tottenham Hotspur jest gotowy sprzedać napastnika, a Brazylijczyk jest otwarty na przenosiny do Saudi Professional League z uwagi na perspektywę astronomicznych zarobków.

Głos w sprawie medialnych spekulacji postanowił zabrać sam piłkarz, który stanowczo zdementował pojawiające się doniesienia. 27-letni skrzydłowy nie wybiera się bowiem na Bliski Wschód, ponieważ chce kontynuować swoją karierę w Premier League, a oprócz tego nie wyobraża sobie braku powołań do drużyny narodowej.

– Tak, to prawda, że otrzymałem dużą ofertę z Arabii Saudyjskiej, ale moje marzenia o kontynuowaniu gry w reprezentacji Brazylii i Premier League są ważniejsze. Mógłbym zarobić ogromne pieniądze, lecz mam obecnie inne priorytety – powiedział Richarlison w rozmowie z Joao Castelo-Branco na antenie “ESPN Brasil”.

Bilans doświadczonego napastnika w Tottenhamie Hotspur to 66 meczów, 15 bramek i 8 asyst. Umowa zawodnika z londyńskim klubem obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku. Brazylijczyk przed przenosinami do ekipy Kogutów występował w Evertonie oraz Watfordzie. W aktualnych barwach gra od lipca 2022 roku.