Manchester United wciąż szuka na rynku wzmocnienia linii pomocy. Czerwone Diabły mają na swojej liście m.in. Sandera Berge. 26-letni Norweg jest chętny na transfer do zespołu Erika ten Haga - donosi Dharmesh Sheth ze stacji Sky Sports.

MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Sander Berge

Sander Berge chętny na przeprowadzkę do Manchesteru United

Manchester United od kilku tygodni szuka na rynku nowego pomocnika. Poszukiwania Czerwonych Diabłów na razie są jednak udane, ponieważ zespół z Old Trafford wciąż nie wzmocnił linii środkowej.

Wydawało się, że szeregi drużyny prowadzonej przez Erika ten Haga zasili Manuel Ugarte, ale rozmowy z Paris Saint-Germain się przedłużają i wydaje się, że transakcja ostatecznie nie dojdzie do skutku.

Dlatego angielski gigant analizuje inne opcje, a na celownik klubu z Premier League trafił Sander Berge. Manchester United podobno skontaktował się już z Burnley w sprawie ewentualnego transferu 26-letniego Norwega.

Odpowiedź włodarzy The Clarets była jasna – spadkowicz liczy na zarobek rzędu 30 milionów funtów. Co ważne, sam piłkarz chce dołączyć do ekipy Czerwonych Diabłów i naciska na taki ruch – przekazał Dharmesh Sheth ze stacji telewizyjnej “Sky Sports”.

46-krotny reprezentant Norwegii liczy na powrót na najwyższy poziom rozgrywkowy po tym, jak Burnley wróciło do Championship. Sander Berge występuje w koszulce zespołu Bordowo-Niebieskich od sierpnia 2023 roku, kiedy trafił na Turf Moor za niespełna 14 milionów euro z Sheffield United.

Bilans mierzącego 195 centymetrów wzrostu pomocnika w poprzedniej kampanii to 40 meczów, 2 bramki oraz 2 asysty. Fachowy serwis “Transfermarkt” wycenia Sandera Berga na około 20 milionów euro.