PSG do ostatniej chwili drżało o awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów. Ostatecznie paryżanom udało się zrealizować cel, ale gra zespołu pozostawia wiele do życzenia. Czy zimą dokonają kolejnych wzmocnień? Nasser Al-Khelaifi udzielił dość wymijającej odpowiedzi.