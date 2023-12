La Gazzetta dello Sport po raz kolejny informuje o zainteresowaniu AC Milan Jakubem Kiwiorem. Arsenal obecnie nie jest chętny do sprzedaży polskiego defensora, ale mediolańscy dziennikarze twierdzą, że sytuacja może zmienić się w styczniu.

IMAGO / PanoramiC Na zdjęciu: Jakub Kiwior

Milan szuka wzmocnień defensywy

Z transferem do Rossonerich łączony jest Kiwior

Arsenal na razie nie chce słyszeć o sprzedaży Polaka

Milan wciąż walczy o Kiwiora

Jakub Kiwior już od pewnego czasu jest łączony z transferem do AC Milan. Rossoneri szukają wzmocnień defensywy, a profil gry Polaka jest według nich mocno pożądany. Ponadto Kiwior grał z Spezii i bardzo dobrze zna Serie A.

Jednak bardzo szybko pojawiły się wieści, że Arsenal nie zamierza sprzedawać polskiego zawodnika. Mimo, iż Kiwior nie może liczyć na zbyt wiele minut w drużynie Mikela Artety, klub nie chce się go pozbywać.

Tymczasem La Gazzetta dello Sport nieustannie łączy Kiwiora z przenosinami do Milanu. Według mediolańskich dziennikarzy Polak jest idealnym kandydatem do wzmocnienia ekipy z San Siro i mimo obecnej niechęci Arsenalu do sprzedaży obrońcy wszystko może zmienić się w czasie trwania okienka transferowego.

Idealnym rozwiązaniem dla Milanu byłoby natomiast półroczne wypożyczenie z możliwością wykupu po zakończeniu sezonu.

