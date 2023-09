Prezydent Lazio Claudio Lotito przyznał, że do samego końca okna transferowego walczył o podpisanie kontraktu z napastnikiem Manchesteru United Masonem Greenwoodem, zanim Anglik ostatecznie dołączył do drużyny Getafe na zasadzie wypożyczenia.

IMAGO / Martin Rickett Na zdjęciu: Mason Greenwood

Greenwood ostatecznie musiał opuścić Man Utd

Zawodnik był o krok od transferu do Lazio

Ostatecznie zasilił szeregi Getafe

Greenwood mógł trafić do Lazio

Lotito pokrótce poruszył temat Masona Greenwooda podczas niedawnego wywiadu dla Laziosiamonoi.it, ujawniając, że Anglik chciał grać dla Biancocelestich i że to problem po stronie Man United uniemożliwił mu podpisanie kontraktu z rzymskim klubem.

– Próbowałem do końca sprowadzić go do naszego zespołu, ale nie podpisali dokumentów na czas. Greenwood chciał grać w Lazio – przyznał Lotito.

Greenwood został zawieszony przez United w styczniu 2022 roku po oskarżeniu go o przestępstwa na tle seksualnym i od czasu aresztowania przez policję w Wielkiej Brytanii nie brał udziału w żadnych rozgrywkach. Zarzuty karne ostatecznie wycofano w lutym 2023 roku.

Według doniesień United rozpoczęło proces ponownego włączania Greenwooda do składu, ale później wycofało się z tej decyzji, ostatecznie mówiąc zawodnikowi, że musi odejść. 1 września Greenwood oficjalnie dołączył do Getafe na wypożyczenie do końca sezonu 2023-24.

Zobacz również: De Gea wciąż szuka nowego klubu