fot. Imago/Marco Canoniero Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Piotr Zieliński po sezonie ma pożegnać się z Napoli

Polak odrzucił ofertę przedłużenia kontraktu z mistrzem Włoch

Nowym klubem Zielińskiego ma zostać Inter Mediolan

Zieliński zakończy przygodę z Napoli

Piotr Zieliński bardzo intensywnie rozważa nad swoją przyszłością. “La Gazzetta dello Sport” jest przekonana, że to ostatni sezon reprezentanta Polski w barwach Napoli. Od dawna trwają negocjacje w sprawie nowego kontraktu, natomiast klub ma coraz mniejsze nadzieje, że zakończą się one sukcesem. Pomocnik odrzucił właśnie kolejną ofertę ze strony mistrza Włoch. Co ciekawe, tym razem nie zakładała ona obniżki pensji, a sam Zieliński miałby otrzymywać wręcz wyższe wynagrodzenie niż dotychczas. Nie zrobiło to jednak na nim wystarczająco pozytywnego wrażenia, dlatego propozycja spotkała się z odmową.

Dla Zielińskiego kluczowe okazuje się wcześniejsze zachowanie klubu, który robił wiele, aby zmusić go do mniejszych zarobków. Włoskie media są przekonane, że kolejnym krokiem Polaka będzie dogadanie się z inną drużyną Serie A. Faworytem jest na ten moment Inter Mediolan, który oferuje wieloletnią umową oraz atrakcyjną prowizję dla agenta Polaka. W walce liczy się jeszcze Juventus, choć “La Gazzetta dello Sport” nie daje mu wielkich szans na powodzenie.

Zobacz również: Z tymi trenerami negocjowało Napoli. “Rozmowy trwały trzy dni, ale chciał zbyt dużo”