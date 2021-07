Wisła Płock dokonała kolejnego transferu przed sezonem 2021/2022. Barwy Nafciarzy ponownie reprezentować będzie Dominik Furman, który wraca do tego klubu po roku przerwy.

Dominik Furman znów zagra w Wiśle Płock

29-latek wraca do Polski po roku przerwy

Trzykrotny reprezentant Polski związał się z Wisłą umową do końca czerwca 2022 roku

Kapitan wraca na pokład

Kampania 2020/2021 w wykonaniu Wisły pokazała, że zespół potrzebuje nowej jakości w zespole. Końcowa faza sezonu była nerwowa dla płocczan, którzy mieli nowego trenera. Maciej Bartoszek zastąpił Radosława Sobolewskiego na kilka ostatnich spotkań i poprowadził drużynę do miejsca numer 12 w tabeli Ekstraklasy. Dzięki temu zapracował sobie na umowę do końca czerwca 2022 roku.

Przed nowym sezonem Wisła sprowadziła już kilku zawodników. Do Płocka przybyli znani z Ekstraklasy Marko Kolar i Radosław Cielemęcki oraz Anton Kryvotsiuk. Zdecydowanie najwięcej jakości połocczanom da nowy nabytek.

Zawodnikiem Nafciarzy został bowiem były Dominik Furman. 29-latek wraca do Płocka po rocznej przerwie. W minionej kampanii występował na najwyższym szczeblu rozgrywek w Turcji. Jego zespół Genclerbirligi Ankara spadła jednak do drugiej ligi. Klub nie płacił zawodnikom, więc Furman wystosował wniosek o rozwiązanie kontraktu z winy pracodawcy. Turecka federacja przyznała 29-latkowi rację i ten mógł wrócić do Polski.

Furman bronił barw Wisły w latach 2016-2020. Dla Nafciarzy rozegrał łącznie 142 spotkania. Strzelił w nich 19 goli i zaliczył 26 asyst. Pełnił rolę kapitana płockiej ekipy. Na swoim koncie ma także trzy mecze w seniorskiej reprezentacji Polski. Z Wisłą związał się umową do końca czerwca 2022 roku.

