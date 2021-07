Lukas Podolski został nowym zawodnikiem Górnika Zabrze, poinformował klub PKO Ekstraklasy w oficjalnym komunikacie. Były reprezentant Niemiec urodzony w Gliwicach spełnił jednocześnie swoją obietnicę związaną z tym, że na koniec kariery zagra w szeregach Trójkolorowych. Umowa obowiązywać będzie rok z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.

Lukas Podolski już kilka lat temu zadeklarował, że będzie chciał zakończyć piłkarską karierę w ekipie 14-krotnych mistrzów Polski. Ostatnio jednak, gdy światło dzienne ujrzał komunikat, że Poldi zostanie jednym z jurorów w niemieckiej edycji programu “Mam talent” optymizm kibiców Górnika na to, że Podolski trafi do ich ukochanego klubu, spadł. Okazuje się jednak, że nie było to żadną przeszkodą.

Pierwszy informacje o tym, że doświadczony napastnik dołączy do zabrzańskiej drużyny, przekazał Fabrizio Romano. Zwykle dobrze poinformowany w tematach transferowych dziennikarz w powszechnej opinii odpalił bombę. Po czasie faktem stało się, że Podolski związał swoją przyszłość z Górnikiem. Mimo że miał też oferty z klubów z Kataru, czy Turcji.

130-krotny reprezentant Niemiec trafił do ekipy z Zabrza na zasadzie wolnego transferu. Ostatnio bronił barw Antalyasporu, w którego barwach zaliczył w kampanii 2020/2021 łącznie w 36 meczów, zdobywając pięć bramek. Ponadto zaliczył dwie asysty. Środkowy napastnik w trakcie swojej kariery wygrał między innymi mistrzostwo świata w 2014 roku, był też mistrzem Niemiec z Bayernem Monachium, a także wygrał Puchar Anglii z Arsenalem.

