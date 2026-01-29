Wisła Płock lada moment może stracić Andriasa Edmundssona, który jest wręcz zdeterminowany, aby trafić do Oxford United. 25-latek dołączyłby do nowego zespołu na zasadzie wypożyczenia z obowiązkiem wykupu za 2 miliony euro - informuje Tomasz Włodarczyk z redakcji "Meczyki".

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Płock

Andrias Edmundsson opuści Wisłę Płock i dołączy do Oxford United?

Wisła Płock jest bez wątpienia największym objawieniem jesiennego grania w PKO Ekstraklasie. Beniaminek zasiada bowiem na fotelu lidera rozgrywek. Podopieczni Mariusza Misiury prezentowali równą formę, ale do tytułu mistrzowskiego jeszcze daleka droga. Nafciarze również wiosną muszą udowodnić, że nieprzypadkowo znajdują się na pierwszym miejscu w tabeli.

Tymczasem dowiadujemy się, że Wisła Płock w nadchodzącej rundzie może nie mieć w zespole ważnego gracza. A chodzi o Andriasa Edmundssona. Tomasz Włodarczyk z redakcji „Meczyki” przekazuje, że reprezentant Wysp Owczych może wrócić na angielskie boiska. Defensor znajduje się bowiem w kręgu zainteresowań Oxford United.

Andrias Edmundsson jest zdeterminowany, aby trafić do Anglii. Wisła Płock natomiast chce, aby zawodnik został w klubie do końca sezonu. Oxford United ma plan na pozyskanie defensora z Wysp Owczych. Zainteresowana strona oferuje wypożyczenie z obowiązkiem wykupu, który ma wynosić aż 2 miliony euro.

W obecnym sezonie Andrias Edmundsson rozegrał 18 spotkań na boiskach PKO Ekstraklasy. Obrońca Wisły Płock ma na koncie jedno trafienie. Udało mu się wpisać na listę strzelców w rywalizacji przeciwko Motorowi Lublin.