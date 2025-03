Konrad Swierad/Alamy Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Królewski zabrał głos ws. Jakuba Krzyżanowskiego

Wisła Kraków w tym sezonie radzi sobie dość przyzwoicie. Do tej pory zespół prowadzony przez Mariusza Jopa pomimo różnych problemów, wzlotów i upadków zajmuje miejsce w strefie barażowej, a to jest do Białej Gwiazdy celem podstawowym. Kibice liczą bowiem, że w tym sezonie uda się nie tylko w nich zagrać, ale je wygrać, bo wiele wskazuje na to, że bezpośredni awans jest niemożliwy.

Niemniej za kilka miesięcy wszystko w tej kwestii będzie jasne, podobnie jak ws. wypożyczonego do Torino Jakuba Krzyżanowskiego, który od początku bieżącego występuje we Włoszech. Jarosław Królewski w rozmowie z “Przeglądem Sportowym Onet” zdradził, że jak na ten moment nie ma rozmów o wykupie utalentowanego gracza przez klub z Serie A.

WIDEO: Wisła Kraków – skróty meczów

– Nie mieliśmy ostatnio żadnych rozmów. Ruch należy do Torino. Obserwujemy rozwój Kuby z zadowoleniem i cieszymy się, że podjęliśmy decyzję o jego wypożyczeniu. Mamy zapisy w umowie i zobaczymy, co się stanie pod koniec czerwca – powiedział Jarosław Królewski.

Jakub Krzyżanowski w tym sezonie rozegrał 30 spotkań, w których zdobył dwie bramki oraz zanotował dziewięć asyst. Wszystkie te liczby miały miejsce na boiskach włoskiej Primavery. 19-letni lewy wahadłowy ma ważna umowę z Wisłą Kraków do końca czerwca 2026 roku.

Zobacz także: Superpuchar jak gorący ziemniak. “Naciskaliśmy na PZPN, by znaleźć termin”. Kulisy