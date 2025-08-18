Wisła Kraków blisko hitowego wzmocnienia. Klub opublikował komunikat

16:33, 18. sierpnia 2025
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Wisła Kraków (X)

Wisła Kraków jest w trakcie finalizowania jednego z kilku transferów. Klub przekazał oficjalny komunikat w tej sprawie za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych.

Mariusz Jop
Obserwuj nas w
fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Mariusz Jop

Erwin Omić lada moment zasili Wisłę Kraków

Wisła Kraków wkrótce powinna ogłosić kolejny transfer tego lata. Już wcześniej dziennikarz Piotr Koźmiński z Goal.pl ujawnił, że austriacki defensywny pomocnik ma zasilić szeregi Białej Gwiazdy. Tymczasem klub na swoim profilu na platformie X potwierdził te doniesienia.

„Erwin Omić jest w trakcie testów medycznych w Wiśle Kraków. Po ich zakończeniu młodzieżowy reprezentant Austrii podpisze kontrakt z Białą Gwiazdą” – brzmi komunikat biura prasowego klubu.

22-letni piłkarz ma zostać szóstym nowym zawodnikiem Wisły tego lata. Wcześniej sternicy Białej Gwiazdy sfinalizowali transfery m.in. Wiktora Staszaka, Raoula Gigera, Darijo Grujicia, Juliusa Ertlthalera oraz Juliana Lelievelda. Omić ma rywalizować o miejsce w środku pola. Na tej samej pozycji mogą grać również James Igbekeme czy Marc Carbo.

POLECAMY TAKŻE

Ervin Omic
Wisła walczy o nowych graczy. Mamy najnowsze informacje w sprawie Omicia i budżetu płacowego
Piłkarze Znicza Pruszków
Kibice Znicza bojkotują mecz z Wisłą! Nie będzie dopingu z trybun
Jarosław Królewski (Wisła Kraków)
Wisła zagra z Wieczysta? Królewski mówi jasno

We wtorek drużyna Mariusza Jopa rozegra spotkanie szóstej kolejki Betclic 1. Ligi ze Zniczem Pruszków. Mecz rozpocznie się o godzinie 20:30. Wisła powalczy w nim o piąte z rzędu zwycięstwo. Krakowianie mają też do rozegrania jedno zaległe spotkanie we wrześniu. Niewykluczone jednak, że i ono zostanie przełożone z powodu powołań zawodników na zgrupowania reprezentacji Polski.

Czytaj więcej: Huśtawka nastrojów w meczu GKS – Górnik. Cztery gole w Tychach [WIDEO]