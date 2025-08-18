Wisła Kraków jest w trakcie finalizowania jednego z kilku transferów. Klub przekazał oficjalny komunikat w tej sprawie za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Mariusz Jop

Erwin Omić lada moment zasili Wisłę Kraków

Wisła Kraków wkrótce powinna ogłosić kolejny transfer tego lata. Już wcześniej dziennikarz Piotr Koźmiński z Goal.pl ujawnił, że austriacki defensywny pomocnik ma zasilić szeregi Białej Gwiazdy. Tymczasem klub na swoim profilu na platformie X potwierdził te doniesienia.

„Erwin Omić jest w trakcie testów medycznych w Wiśle Kraków. Po ich zakończeniu młodzieżowy reprezentant Austrii podpisze kontrakt z Białą Gwiazdą” – brzmi komunikat biura prasowego klubu.

‼️ Erwin Omíc jest w trakcie testów medycznych w Wiśle Kraków. Po ich zakończeniu, młodzieżowy reprezentant Austrii podpisze kontrakt z Białą Gwiazdą. — Wisła Kraków (@WislaKrakowSA) August 18, 2025

22-letni piłkarz ma zostać szóstym nowym zawodnikiem Wisły tego lata. Wcześniej sternicy Białej Gwiazdy sfinalizowali transfery m.in. Wiktora Staszaka, Raoula Gigera, Darijo Grujicia, Juliusa Ertlthalera oraz Juliana Lelievelda. Omić ma rywalizować o miejsce w środku pola. Na tej samej pozycji mogą grać również James Igbekeme czy Marc Carbo.

We wtorek drużyna Mariusza Jopa rozegra spotkanie szóstej kolejki Betclic 1. Ligi ze Zniczem Pruszków. Mecz rozpocznie się o godzinie 20:30. Wisła powalczy w nim o piąte z rzędu zwycięstwo. Krakowianie mają też do rozegrania jedno zaległe spotkanie we wrześniu. Niewykluczone jednak, że i ono zostanie przełożone z powodu powołań zawodników na zgrupowania reprezentacji Polski.

