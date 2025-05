Wisła Kraków może stracić pomocnika. Śląsk Wrocław chce tego zawodnika

PressFocus Na zdjęciu: Mariusz Jop

Marko Poletanović na celowniku Śląska Wrocław

Wisła Kraków zdołała awansować do strefy barażowej w walce o powrót do PKO BP Ekstraklasy. Jednym z ważniejszych wzmocnień zimowego okienka transferowego był Marko Poletanović, który związał się kontraktem obowiązującym do końca czerwca 2026 roku. Dla 31-letniego Serba to już druga przygoda przy Reymonta. Doświadczony pomocnik wcześniej reprezentował barwy m.in. Rakowa Częstochowa oraz Jagiellonii Białystok.

Jak informuje portal Slasknet.com, Poletanović znalazł się na radarze Śląska Wrocław, który po fatalnym sezonie spadł do Betclic 1. Ligi. W klubie z Dolnego Śląska zapowiada się poważne wietrzenie szatni. Kilku zawodników może odejść w najbliższych tygodniach, a władze już rozpoczęły poszukiwania wzmocnień, które pozwolą w przyszłym roku wrócić do piłkarskiej elity.

Na celowniku Wojskowych znalazł się również Bartłomiej Gradecki. To 25-letni bramkarz Wisły Płock. Wrocławianie szukają wzmocnień między słupkami po nieudanym sezonie, który zakończyli na 17. miejscu w tabeli. Dla klubu z taką historią jak Śląsk spadek to poważny cios, ale także moment na głęboką przebudowę. Kibice liczą, że nowe nazwiska tchną w drużynę nową energię.