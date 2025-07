Wisła mogła sprowadzić gwiazdę Betclic 1. ligi. „Byliśmy umówieni”

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Mariusz Jop

Mógł trafić do Wisły Kraków w przypadku awansu

Wisła Kraków dobrze rozpoczęła nowy sezon Betclic 1. ligi. Piłkarza Mariusza Jopa na inaugurację rozgrywek pokonali w wyjazdowym meczu zespół Stali Mielec. Biała Gwiazda zaprezentowała się z dobrej strony na tle spadkowicza z PKO Ekstraklasy, choć pierwsze minuty nie były najlepsze. Niemniej najważniejsze to, co na koncie, a więc trzy punkty.

W przerwie pomiędzy sezonami zespół spod Wawelu przeszedł sporą metamorfozę. Wszystko przez fakt, że z klubem pożegnało się kilku istotnych graczy. Jednocześnie do klubu dołączyły nowe nazwiska, które wkrótce powinny się dobrze wkomponować w zespół. Jednak jednym z łączonych z Wisłą Kraków piłkarzy był Kamil Antonik z Miedzi Legnica, który mógł trafić do zespołu trenera Jopa. Gwiazdor ligi mówi teraz w rozmowie z Kamilem Warzochą, że jego menadżerowie byli już umówieni na rozmowę.

– Rozmowy z Wisłą Kraków miały rozpocząć się po ewentualnym awansie do Ekstraklasy. Moi menadżerowie byli umówieni z prezesem Królewskim na rozmowę, ale do niej nie doszło z wiadomych względów. Jeśli nie było awansu, to nie było rozmowy na temat mojej gry tam. To zdecydowało – powiedział Kamil Antonik w rozmowie z Kamilem Warzochą na jego kanale YouTube.

