A jednak! Angel Rodado na radarze klubu z PKO Ekstraklasy

SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Angel Rodado

Wisła Kraków może sprzedać Rodado do Ekstraklasy

Wisła Kraków kolejny sezon spędzi na boiskach piłkarskiej Betclic 1. ligi. W minionym sezonie piłkarze Mariusza Jopa zakwalifikowali się do baraży, ale finalnie przegrali już w półfinale z ekipą Miedzi Legnica 0:1 i to przed własną publicznością. To oznacza, że Biała Gwiazda będzie musiała zmierzyć się tego lata z przebudową zespołu.

Jednym z największych znaków zapytania jest potencjalny transfer Angela Rodado. Wiadomo bowiem, że Hiszpan jest gotowy na opuszczenie Wisły Kraków. Zainteresowanie sprowadzeniem napastnika jest konkretne z dwóch kierunków. Według informacji przekazanych przez „Gazetę Krakowską” w Krakowie oczekują konkretnej oferty Trabzonsporu, który ma na radarze Rodado, o czym informował wcześniej Piotr Koźmiński na naszych łamach. Drugi klub to ekipa z PKO Ekstraklasy, ale nie ma jednak ujawnionej konkretnej nazwy.

WIDEO: Skróty meczów Betclic 1. ligi – Wisła Kraków

„Przynajmniej jeden polski klub z ekstraklasy zaczął przejawiać bardzo duże zainteresowanie Hiszpanem. I jest wstępnie gotowy spełnić oczekiwania Wisły” – napisał Bartosz Karcz w swoim artykule na łamach „Gazety Krakowskiej”.

Angel Rodado w tym sezonie rozegrał dla Wisły Kraków w sumie 43 mecze, w których zdobył 30 goli oraz zanotował 11 asyst. To liczby kapitalne. 28-latek wyceniany jest przez serwis „Transfermarkt” na 1,5 miliona euro, a jego umowa wygasa wraz z końcem czerwca 2027 roku.

