Angel Rodado podjął decyzję. Wisła Kraków dostała odpowiedź

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Angel Rodado

Angel Rodado liczy na transfer. Wisła Kraków ustaliła warunki

Angel Rodado od kilku tygodni jest bohaterem spekulacji transferowych. Najlepszy strzelec Wisły Kraków wzbudził spore zainteresowanie na rynku i najprawdopodobniej tego lata zmieni barwy. Ponoć piłkarz jest już po rozmowie z Jarosławem Królewskim, prezesem Białej Gwiazdy.

Jak poinformował portal iGol.pl, hiszpański napastnik marzy o grze w najwyższej klasie rozgrywkowej. Wisła Kraków miała podejść do tej decyzji z wielkim zrozumieniem i nie będzie stwarzała piłkarzowi problemów ze zmianą klubu. Jednocześnie Biała Gwiazda ma zamiar zabezpieczyć własne interesy, ustalając twarde warunki potencjalnego transferu.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Okazuje się, że Wisła pozwoli na odejście Angela Rodado tylko za określone pieniądze. Mianowicie jest to kwota w granicach 1,5 – 2 milionów euro, co może być nieco problematyczne dla klubów z Ekstraklasy. Niemniej jednak zawodnikiem interesują się także dużo bogatsze zespoły z Turcji, o czym informował Piotr Koźmiński na łamach Goal.pl.

Co ciekawe, Wisła była gotowa porzucić zarobek z transferu i zaoferować Rodado długoterminowy kontrakt do 2030 roku. Raczej nie może to dziwić, bo wpływ Hiszpana na grę Białej Gwiazdy w ostatnich latach był ogromny.