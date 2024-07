Według dziennikarzy "The Athletic", Nico Williams zakomunikował swoją decyzję ws. transferu do Barcelony zarówno Dumie Katalonii, jak i ekipie z Bilbao. Piłkarz pozostanie w aktualnym klubie na kolejny sezon.

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Nico Williams

Barcelona poznała decyzję Williamsa! Wszystko jasne ws. nowego sezonu

Saga transferowa związana z transferem Nico Williamsa z zespołu Athletic Bilbao trwała bardzo intensywnie przez ostatnie tygodnie, a nawet miesiące. Niezwykle utalentowany skrzydłowy z Hiszpanii był na celowniku dwóch gigantów piłki w Europie, czyli FC Barcelony oraz Paris Saint-Germain. Wielu spekulowało, że to właśnie Duma Katalonii zrobi wszystko, aby sprowadzić do siebie gracza, który na minionym Euro 2024 czarował grą i skutecznością.

Okazuje się jednak, że nawet jeśli Joan Laporta i dyrektor sportowy Deco zrobili wszystko, to jest to zbyt mało, aby przekonać do siebie 22-latka. Według informacji przekazanych przez ceniony “The Athletic” Nico Williams zostanie w dotychczasowym zespole na kolejny sezon, tym samym Barcelona będzie musiała obejść się smakiem. Dziennikarze twierdzą, że choć ta decyzja nie jest jeszcze oficjalna, to została już zakomunikowana obu klubom. Ekipa Hansiego Flicka pogodziła się już z decyzją i rozpoczęła inne negocjacje.

W minionym sezonie ligowym 2023/24 Nico Williams mógł pochwalić się imponującymi statystykami, zdobył on bowiem osiem goli i zanotował aż 19 asyst w 37 spotkaniach. Jego umowa z ekipą z Bilbao wygasa wraz z końcem czerwca 2027 roku, a klauzula odstępnego wpisana w kontrakcie wynosi około 55 milionów euro.

