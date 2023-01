Źródło: The Telegraph

Źródło: The Telegraph

Pressfocus Na zdjęciu: Matheus Nunes

Porażka z Brentford 1:3 uwidoczniła ogromne kłopoty Liverpoolu w środku pola. The Reds potrzebują wzmocnić właśnie tę formację, z czego znakomicie zdaje sobie sprawę Juergen Klopp. Dziennikarze The Telegraph twierdzą, że Liverpool postara się w zimowym oknie transferowym sprowadzić z Wolverhampton Matheusa Nunesa.

Wielu piłkarzy Liverpoolu jest kontuzjowanych, a środek pola potrzebuje natychmiastowych wzmocnień

Transferu pomocnika od zarządu domaga się Juergen Klopp

The Reds chcieliby pozyskać Matheusa Nunesa, który latem dołączył do Wolverhampton

Zaskakujący kandydat do zasilenia szeregów Liverpoolu

Coraz trudniejsza staje się sytuacja w tabeli ligowej dla Liverpoolu. Podopieczni Juergena Kloppa przegrali w poniedziałek z Brentford 1:3, który zbliżył się do nich już na dwa punkty. The Reds tracą już 15 oczek do lidera, a mają o jeden mecz rozegrany więcej. Tak trudna sytuacja nie pozostawia złudzeń – klub na dobre wypadł już z wyścigu o mistrzostwo Anglii.

Juergen Klopp zdaje sobie sprawę z tego, że potrzeba pilnie wzmocnień w środku pola. Wobec kontuzji Hendersona, Milnera i Arthura klub ma naprawdę wąskie pole do popisu, jeśli chodzi o dobór pomocników. The Reds planują jeszcze w zimowym oknie transferowym postarać się o transfer nowego zawodnika. Zdaniem redakcji The Telegraph, istnieją duże szanse na pozyskanie Matheusa Nunesa.

BREAKING: Liverpool are exploring the possibility of buying Wolverhampton Wanderers’ midfielder Matheus Nunes. [@JPercyTelegraph] pic.twitter.com/goNvmbP5oj — Football Hub (@FootbalIhub) January 2, 2023

Portugalczyk dołączył latem do Wolverhampton Wanderers ze Sportingu za 45 milinów euro, ale ma spore problemy z zaadoptowaniem się do stylu gry nowej drużyny. 24-latek jak na razie rozczarowuje, jednak nie wpływa to na obniżenie zainteresowania jego osobą ze strony Liverpoolu.

The Reds zagwarantowali sobie już zimą transfery Cody’ego Gakpo, jednak sprowadzenie nowego pomocnika jest dla Juergena Kloppa sprawą najwyższej wagi. Według kilku źródeł Liverpool ma już przygotowaną ofertę za Matheusa Nunesa.

