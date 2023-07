Wielki transfer potwierdzony. Oficjalny komunikat Arsenalu

IMAGO / Andrew Yates Na zdjęciu: Declan Rice

Declan Rice został jako nowy piłkarz Arsenalu

Wcześniej West Ham poinformował o odejściu największej gwiazdy

Saga transferowa dobiegła końca

Declan Rice piłkarzem Arsenalu

Nad ranem West Ham oficjalnie poinformował, że Declan Rice opuści klub. Natomiast po upływie kilku godzin oficjalne potwierdzenie wielkiego hitu transferowego wydał Arsenal. Kanonierzy zapłacili za gwiazdę ponad 100 milionów euro, co uczyniło piłkarza najdroższym angielskim zawodnikiem w historii.

– Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że Declan do nas dołącza. To zawodnik o ogromnych umiejętnościach, który od kilku sezonów występuje na wysokim poziomie w Premier League i w reprezentacji Anglii. Declan wniesie do klubu niewątpliwą jakość i jest wyjątkowym talentem, który ma potencjał, by odnieść tutaj wielki sukces – przyznał Mikel Arteta, szkoleniowiec Arsenalu.

– Ma ogromne doświadczenie w Premier League, mając zaledwie 24 lata. Był kapitanem bardzo dobrej drużyny West Hamu i jak wszyscy widzieliśmy, ostatnio zdobył europejskie trofeum. Odpowiedzialność i rola, jaką przyjął, były bardzo imponujące i jesteśmy bardzo podekscytowani, że do nas dołącza – dodał trener Kanonierów.