Action Plus Sports/ Alamy Na zdjęciu: Everton - Southampton

Everton sięga po młodzieżowego reprezentanta Anglii

Po spadku Championship Tyler Dibling był łączony z pozostaniem w Premier League, jednak najwięcej mówiło się o potencjalnej przeprowadzce na Old Trafford. Manchester United był zainteresowany sprowadzeniem młodzieżowego reprezentanta Anglii, ale nie zamierzał płacić… 100 milionów funtów, czyli 120 milionów euro. Rozmowy upadły, jednak napastnik wróci do krajowej elity. Jego nowym klubem będzie Everton.

The Toffees oczywiście nie przeleją na konto Southamptonu wyżej wspomnianej kwoty ani nawet kwoty do niej zbliżonej. Święci musieli znacznie obniżyć oczekiwania. David Ornstein przekonuje, że obie strony ustaliłt sumę odstępnego na 42 milionów funtów, czyli blisko 50 mln euro. Klub z St. Marys’ Stadium zapewnił sobie także procent od kolejnej sprzedaży.

Dibling w poprzednim sezonie wystąpił łącznie w 38 meczach, w tym w 33 w Premier League. W najwyższej klasie rozgrywkowe zdobył dwie bramki i zaliczył jedną asystę. Natomiast w krajowych pucharach strzelił dwa gole i zapisał na swoim koncie dwa ostatnie podania. 19-latek może występować nie tylko na prawej stronie ataku, ale także jako najbardziej wysunięty zawodnik i cofnięty napastnik.