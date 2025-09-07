Wieczysta nie ma dość! Sprowadza byłą gwiazdę Jagiellonii

Wieczysta Kraków nie ma zamiaru zatrzymywać się jeśli chodzi o transfery i chce przeprowadzić kolejny spory ruch. Według informacji Tomasza Włodarczyka z "Meczyki.pl", Kristoffer Hansen podpisze kontrakt z pierwszoligowcem.

Konrad Swierad/Alamy Na zdjęciu: Przemysław Cecherz

Kolejna transferowa bomba Wieczystej Kraków?!

Wieczysta Kraków bardzo dobrze weszła do rozgrywek Betclic 1. ligi, choć ostatnie dwa mecze potoczyło się trochę gorzej. Najpierw piłkarze beniaminka zremisowali z Górnikiem Łęczna a następnie przegrali z Polonią Bytom. Niemniej zespół prowadzony przez Przemysława Cecherza zajmuje obecnie drugie miejsce w ligowej tabeli i śmiało można powiedzieć, że do końca sezonu będzie walczył o awans do PKO Ekstraklasy.

Szczególnie, że pomimo tego, że kadra Wieczystej jest już teraz bardzo mocna, to władze klubu nadal myślą o transferach i chcą po prostu rozbić bank. Piotr Koźmiński na naszych łamach dopiero co informował przecież o zainteresowaniu Tymoteuszem Puchaczem. Teraz z kolei o krok od finalizacji jest inny transfer. Według informacji przekazanych przez Tomasza Włodarczyka z portalu „Meczyki.pl”, dwuletni kontrakt z klubem spod Wawelu podpisze Kristoffer Hansen. Skrzydłowy doskonale znany jest z występów dla Jagiellonii Białystok i Widzewa Łódź.

31-letni Norweg od zakończenia minionego sezonu pozostaje bez klubu, bowiem chciał spróbować sił w innym zespole niż Jagiellonia. Niemniej na jego koncie jest 80 występów na poziomie PKO Ekstraklasy, w których zdobył 15 goli oraz zanotował 13 asyst. W CV Kristoffera Hansena jest także kilkanaście spotkań w europejskich pucharach. Serwis „Transfermarkt” wycenia go obecnie na 700 tysięcy euro.

