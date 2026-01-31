Wieczysta Kraków wzmacnia się dalej. Wykłada pół miliona euro!

Wieczysta Kraków celuje w awans do Ekstraklasy. Tej zimy znacząco się wzmocniła, a to nie koniec. "Gazeta Krakowska" informuje, że beniaminek dopina kolejny transfer.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Kazimierz Moskal

Wieczysta sprowadza kolejnego obrońcę

Wieczysta Kraków na półmetku rozgrywek zajmuje dopiero szóstą lokatę w tabeli. Celem jest oczywiście bezpośredni awans do Ekstraklasy, czyli zajęcie miejsca w pierwszej dwójce. Rundę wiosenną zainauguruje wyjazdowym meczem ze Zniczem Pruszków, a więc drużyną ze znacznie niższej półki. Ekipa Kazimierza Moskala będzie wyraźnym faworytem tej rywalizacji.

Tej zimy Wieczysta poważnie się wzmocniła, co tylko potwierdza jej wysokie aspiracji. Za rekordowe blisko 600 tysięcy euro pozyskała Nikolę Knezevicia, a oprócz niego również chociażby Mikkela Maigaarda, Paulinho czy Eliasa Olssona. Głównym zadaniem na zimowe okienko była przebudowa środka defensywy. Do drużyny trafił już stoper z Lechii Gdańsk, ale na tym nie koniec. „Gazeta Krakowska” informuje, że na początku przyszłego tygodnia beniaminek sfinalizuje transfer jeszcze jednego środkowego obrońcy.

Krakowski klub sprowadza Aleksandara Djermanovicia. 23-letni zawodnik jest związany z OFK Belgrad. W tym sezonie rozegrał 18 spotkań na poziomie serbskiej ekstraklasy, zdobywając jedną bramkę. W poniedziałek odbędą się testy medyczne, po których podpisze umowę z Wieczystą.

Na ten transfer Wieczysta ma wyłożyć nieco ponad 500 tysięcy euro. To oznacza, że zbliży się do klubowego rekordu, a być może nawet go pobije.