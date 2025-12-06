GKS Tychy celuje w zawodnika Wieczystej. Transfer na 2,5 roku blisko

GKS Tychy powoli przygotowuje się do zimowego okna transferowego. Drużyna ma zostać wzmocniona. Konkretne wieści przekazał dziennikarz Jerzy Chwałek na platformie X.

Paweł Łysiak może zamienić Wieczystą na GKS Tychy

GKS Tychy przerwał serię kolejnych porażek w piątek wieczorem, remisując z Polonią Warszawa (1:1) w starciu 19. kolejki Betclic 1. Ligi. Jednocześnie w klubie ze Śląska pojawiło się światełko w tunelu. Tymczasem ciekawymi informacjami podzielił się dziennikarz Jerzy Chwałek na platformie X.

Źródło podało, że Paweł Łysiak znalazł się na celowniku ekipy z Tychów. Zawodnik aktualnie związany jest z Wieczystą Kraków, a jego umowa z klubem wygasa z końcem sezonu. Rynkowa wartość piłkarza kształtuje się na poziomie 175 tysięcy euro. Gdyby transakcja z udziałem piłkarz doszła do skutku, to ten z GKS-em miałby związać się umową na 2,5 roku.

29-latek to ofensywny pomocnik. Łysiak do Wieczystej trafił w lipcu 2023 roku z Kotwicy Kołobrzeg. W tej kampanii zawodnik wystąpił łącznie w 18 meczach. Strzelił w nich pięć goli i zaliczył dwie asysty.

Gdyby faktem stał się transfer Łysiaka do ekipy z Tychów, to o miejsce w składzie mógłby rywalizować z takimi graczami jak Rafał Makowski, Damian Kądzior czy Daniel Rumin. Ogólnie w ostatnim czasie nie brakuje spekulacji dotyczących transferów do ekipy z Tychów.

Wcześniej pojawiły się wieści, że na celowniku tyszan są Dominik Szala z Górnika Zabrze i Piotr Krawczyk z Wisły Płock. Pojawiły się już także plotki łączące Bartłomieja Barańskiego z ekipą z Tychów. Młody zawodnik aktualnie reprezentuje barwy Lecha Poznań.

GKS obecnie plasuje się na 16. miejscu w tabeli Betclic 1. Ligi. Legitymuje się bilansem 13 punktów. Do znajdującego się lokatę wyżej Znicza Pruszków śląska ekipa traci tylko oczko.

