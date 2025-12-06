Papszun musi poczekać? Legia ma plan na końcówkę roku

Legia Warszawa zagra w sobotę z Piastem Gliwice w ramach 18. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Tymczasem konkretne wieści w sprawie sztabu szkoleniowego Wojskowych podały Meczyki.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Inaki Astiz

Legia podjęła decyzję w sprawie trenera

Legia Warszawa w 2025 roku ma do rozegrania jeszcze cztery spotkania. Tymczasem już wiadomo, kto poprowadzi drużynę we wszystkich tych starciach. Jasny komunikat w tej sprawie przekazały Meczyki.

Dziennikarz Tomasz Włodarczyk ujawnił, że Inaki Astiz zostanie w stołecznym klubie do końca rundy jesiennej. Takie informacje mieli otrzymać zawodnicy Legii. W związku z tym pozwala to przypuszczać, że trener Marek Papszun, łączony ostatnio przez media z 15-krotnym mistrzem Polski, miałby rozpocząć swoją nową pracę najpewniej dopiero w nowym roku.

Hiszpański trener prowadzi Legię od końcówki października, zastępując tymczasowo Edwarda Iordanescu. Jak na razie Inaki Astiz prowadził Wojskowych w sześciu meczach, notując w nich trzy remisy i trzy porażki. W tych potyczkach Legia strzeliła sześć goli, tracąc ich aż dziewięć.

W tym roku ekipa z Warszawy ma do rozegrania jeszcze dwa spotkania w PKO BP Ekstraklasie przeciwko Piastowi Gliwice. Legia ponadto rozegra też dwa starcia w Lidze Konferencji, mierząc się kolejno z Noah i Lincoln.

Tymczasem po zimowej przerwie pierwsze oficjalne spotkanie w 2026 roku stołeczny zespół rozegra na przełomie stycznia i lutego. Zmierzy się wówczas w roli gospodarza z Koroną Kielce. Aktualnie legioniści plasują się tuż nad strefą spadkową, czyli na 15. pozycji w tabeli PKO BP Ekstraklasy, z 19 oczkami na koncie.

