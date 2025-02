Wieczysta dopina głośny transfer napastnika. Grał w Wiśle i Legii

PressFocus Na zdjęciu: Slawomir Peszko

Wieczysta szykuje zespół na 1 Ligę

Wieczysta Kraków to obecnie wicelider tabeli Betclic 2 Liga. Ekipa spod Wawelu jest jednym z faworytów do awansu na zaplecze PKO Ekstraklasy i po rundzie jesiennej nie zwalnia tempa na rynku transferowym. Do ekipy prowadzonej przez Sławomira Peszkę dołączyli już Petar Brlek, Jakub Pesek i Dijan Vukojević, a kolejnym wzmocnieniem będzie Carlitos. Władze klubu myślą nie tylko o walce o awans do 1 Ligi, ale również o przyszłości drużyny na wyższym poziomie.

Carlitos obecnie reprezentuje barwy Atromitosu Ateny, gdzie w tym sezonie wystąpił w 17 meczach ligowych, strzelając 5 goli i zaliczając jedną asystę. Jego kontrakt z greckim klubem wygasa wraz z końcem czerwca, co umożliwia mu swobodną zmianę drużyny. Napastnik pojawi się w Krakowie w poniedziałek, aby przejść testy medyczne. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, podpisze umowę obowiązującą od 1 lipca, informuje Mateusz Miga z “TVP Sport”.

Dla Carlitosa będzie to powrót do miasta, w którym rozpoczęła się jego przygoda z polską piłką. Transfer do Wisły Kraków okazał się kluczowym momentem w jego karierze, a później kontynuował grę w Legii Warszawa, Panathinaikosie oraz klubach z Arabii Saudyjskiej. Teraz jego zadaniem będzie wzmocnienie ofensywy Wieczystej i pomoc drużynie w realizacji ambitnych celów.