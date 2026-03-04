To już przesądzone? Widzew chce postawić na nowe otwarcie

19:59, 4. marca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Kamil Bętkowski (X)

Widzew Łódź najpewniej wkrótce ogłosi zmianę trenera. Igora Jovicevicia ma zastąpił Aleksandar Vuković. Kamil Bętkowski z Meczyki.pl przekazał, kto ma zostać asystentem Serba.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Zawodnicy Widzewa Łódź

Jakub Dziółka ma zostać asystentem Aleksandara Vukovicia

Widzew Łódź ma jasny cel na trwający sezon, aby a wszelką cenę uniknąć spadku z PKO BP Ekstraklasy. Zadanie nie będzie proste, ale nie jest niemożliwe. Wszystko wskazuje jednak na to, że po odpadnięciu z STS Pucharu Polski misji w klubie nie będzie już kontynuował trener Igor Jovicević.

Bartłomiej Stańdo z Meczyków przekazał, że nowym szkoleniowcem ekipy z Łodzi ma zostać Aleksandar Vuković. Z kolei Kamil Bętkowski na platformie X poinformował, że asystentem Serba ma zostać Jakub Dziółka. Jest to o tyle ciekawe, że jeszcze niedawno trener urodzony w Chorzowie był przymierzany do pracy w Odra Opole.

Dziółka od momentu rozstania z ŁKS-em Łódź pozostaje bez pracy. Wcześniej był asystentem trenera Dawid Szwargi w Rakowie Częstochowa, a przed dołączeniem do Czerwono-niebieskich  prowadził SKRĘ Częstochowa.

Widzew natomiast już w najbliższą sobotę zmierzy się z Lechem Poznań w szlagierze 24. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Mecz odbędzie się w Łodzi o godzinie 20:15. Łodzianie przystąpią do rywalizacji, chcąc wrócić na zwycięski szlak po trzech meczach bez wygranej, licząc wszystkie rozgrywki.

W pierwszym w tej kampanii starciu między Kolejorzem a Widzewem górą była ekipa z Poznania. Lech wygrał różnicą jednego trafienia (2:1). Poznaniacy wygrali dwa ostatnie starcia z Łodzianami.

