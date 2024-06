Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Widzewa Łódź

Starty znajomy trenera Myśliwca

Kampania 2023/24 była dla ekipy Widzewa Łódź dość pozytywna, a być może nawet dobra. Drużyna trenera Daniela Myśliwca szczególnie pozytywnie zaprezentowała się podczas rundy wiosennej, gdzie spokojnie zapewniła sobie utrzymanie w lidze i mogła powalczyć o nieco wyższe lokaty w tabeli. To się udało, i zespół z Łodzi finalnie miniony sezon zakończyli na wysokim, 9. miejscu w PKO Ekstraklasie.

To oczywiście powoduje, że kibice liczą na taki sam, a może nawet lepszy wynik ekipy z al. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Do tego konieczne są jednak transfery i solidne wzmocnienia. Dziś Widzew poinformował o pozyskaniu Huberta Sobola z KKS-u Kalisz. Transfer wychowanka Lecha Poznań ma być odpowiedzią na prawdopodobne odejście Jordiego Sancheza. W najbliższym czasie do zespołu ma jednak dołączyć nowy piłkarz.

Jak poinformował w dzisiejszym “Oknie Transferowym” Tomasz Włodarczyk z “Meczyków”, Widzew złożył ofertę za Bartosza Wolskiego z Motoru Lublin. 27-letni pomocnik w minionym sezonie rozegrał 35 spotkań dla beniaminka Ekstraklasy, w których zdobył osiem goli i zanotował tyle samo asyst. W przeszłości miał już okazję współpracować z Danielem Myśliwcem w Stali Mielec.

