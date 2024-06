Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Zagłębia Lubin

Ciekawy transfer Zagłębia Lubin

Zagłębie Lubin w trakcie trwających letnich przygotowań do startu sezonu 2024/25 w PKO Ekstraklasie jest bardzo aktywne na rynku transferowym. Klub z Dolnego Śląska właściwie jest jednym z liderów jeśli chodzi o ciekawe transfery do zespołu. Wystarczy bowiem wspomnieć, że Piotr Burlikowski, czyli dyrektor sportowy Miedziowych sprowadził już do Zagłębia m.in. Kajetana Szmyta, o którego biło się nie tylko pół ligi, ale i zainteresowane były zagraniczne kluby.

Kolejnym ciekawych ruchem było chociażby sprowadzenie do drużyny Adama Radwańskiego, który był w minionym sezonie wyróżniającą się postacią w Bruk-Bet Termalice Nieciecza. Pomocnik na poziomie Betclic 1. ligi rozegrał 32 mecze, w których zdobył sześć goli i zanotował cztery asysty. Okazuje się jednak, że to nie koniec ciekawych ruchów Miedziowych w najbliższym czasie.

Według informacji przekazanych przez Filipa Trokielewicza z “mkszaglebie.pl”, najprawdopodobniej nowym graczem Zagłębia Lubin zostanie Vaclav Sejk. Jest to 22-letni napastnik z Czech, który w minionym sezonie był wypożyczony ze Sparty Praga do Rody Kerkrade, w której rozegrał 15 spotkań zdobywając przy tym osiem goli. W sumie w lidze czeskiej ma na swoim koncie 11 trafień w 46 meczach.

