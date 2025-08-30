Widzew Łódź tego lata ma jeszcze sprowadzić napastnika. Celem jest Sambou Soumano, ale zainteresowanie snajperem Lorient stale rośnie. Do gry wszedł uczestnik Ligi Mistrzów - informuje Rudy Galetti.

fot. Icon Sport Na zdjęciu: Sambou Soumano

Widzew w tyle. Karabach walczy o wymarzonego napastnika

Widzew Łódź dokonał tego lata wielu ciekawych transferów. Przeprowadził poważną rewolucję kadrową, a do jej zwieńczenia pozostało jedynie pozyskanie jakościowego napastnika. Od początku sezonu w wyjściowym składzie gra sprowadzony z GKS-u Katowice Sebastian Bergier, ale władze klubu oczekują jeszcze transferu nowej gwiazdy Ekstraklasy.

Ten proces trwa długo, bowiem na liście życzeń Widzewa znajdują się piłkarze, którzy na pierwszy rzut oka nie byliby zainteresowani przeprowadzką do Polski. Jakiś czas temu łodzianie włączyli się do walki o Sambou Soumano z Lorient. Napastnik w zeszłym sezonie pomógł drużynie w awansie do Ligue 1, a teraz ma już na koncie gola w elicie.

Widzew skontaktował się z zawodnikiem, a nawet dogadał warunki współpracy. Problemem są jednak oczekiwania finansowe Lorient. Żadna z trzech złożonych ofert nie była wystarczająco dobra, aby ją przyjąć. Francuski klub negocjuje z kilkoma klubami, a teraz do gry wchodzi jeszcze uczestnik Ligi Mistrzów. Rudy Galetti twierdzi, że Karabach Agdam jest mocno zdeterminowany, aby dopiąć transfer Soumano. Szykuje ofertę, która w pełni odstraszy konkurencję i przekona Lorient oraz samego 24-latka do jej zaakceptowania.