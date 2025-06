Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Widzewa Łódź

Widzew z kolejnym ciekawym wzmocnieniem?

Widzew Łódź do tej pory w letnim okienku transferowym przeprowadził bardzo ciekawe transfery, które zwiastują, że zespół z Serca Łodzi zamierza poważnie walczyć o miejsca w górnej części tabeli. Liczne i konkretne wzmocnienia to przede wszystkim zasługa Roberta Dobrzyckiego, który jako nowy właściciel klubu – mówiąc kolokwialnie – dolał paliwa do budżetu transferowego.

Władze klubu nie mają zamiaru się jednak zatrzymywać i chcą przeprowadzić kolejny ciekawy transfer. Według informacji przekazanych przez portal „Weszło”, Widzew Łódź jest zainteresowany pozyskaniem Lindona Selahieog z HNK Rijeka. Czterokrotny reprezentant Albanii i mistrz Chorwacji z tego sezonu wraz z końcem czerwca stanie się wolnym zawodnikiem i może dołączyć do zespołu Zeljko Soplica.

Lindon Selahi w minionym sezonie rozegrał w sumie 42 mecze dla HNK Rijeka i zdobył w nich jednego gola oraz zanotował dwie asysty. 26-letni środkowy pomocnik na swoim koncie ma 46 spotkań w lidze holenderskiej oraz kilkanaście w europejskich pucharach. W przeszłości związany był z młodzieżowymi zespołami kilku klubów w Belgii. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 2 miliony euro.

