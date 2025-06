Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Zeljko Sopic

Widzew wzmacnia się przed startem nowego sezonu

Widzew Łódź ma duże ambicje względem nowego sezonu i aktywnie działa na rynku transferowym. Zespół sprowadził już sześciu zawodników, ale to nie koniec. O kolejnych planach łódzkiego klubu poinformował Tomasz Włodarczyk z „Meczyki.pl”.

– Z tego co słyszałem, to ani Iwan Kalużny ani Jehor Twerdochlib nie trafią do Widzewa. Widzew chce mocno przebudować drużynę. Już dokonał sześciu transferów, a planuje kolejne sześć. To będzie w zasadzie nowy zespół. Wygląda to ciekawie – przekazał dziennikarz.

Widzew Łódź do tej pory ogłosił już pozyskanie Antoniego Klukowskiego, Sebastiana Bergiera, Samuela Akere, Mariusza Fornalczyka, Macieja Kikolskiego oraz Angela Baeny. Na papierze te ruchy wyglądają bardzo interesująco. Warto również przypomnieć, że Fornalczyk został wykupiony z Korony Kielce za 1,5 mln euro, choć zawodnik miał również propozycję przenosin do aktualnego mistrza Polski, czyli Lecha Poznań.

Wiosną media informowały natomiast, że Widzew po zmianie właściciela może przeznaczyć na transfery aż cztery miliony euro. Łącznie klub z Serca Łodzi miał mieć do dyspozycji aż 6 milionów euro wliczając w to kwotę przeznaczoną na pensje dla zawodników. Obecne działania władz klubu mogą jedynie potwierdzać tę tezę. Wszystko wskazuje na to, że Widzew w przyszłym sezonie może namieszać w czołówce PKO Ekstraklasy.

