fot. PressFocus Na zdjęciu: Serdar Dursun

Raków Częstochowa według medialnych doniesień celował w trakcie zimowego okna transferowego w nowego napastnika. Łączony z transferem do aktualnych wicemistrzów Polski był Serdar Dursun. Weszlo.com przekonuje, że transakcja z udziałem 31-latka ostatecznie nie dojdzie do skutku.

Raków Częstochowa nie sfinalizuje dużego wzmocnienia tej zimy

Weszlo.com podało, że upadł temat transferu Serdara Dursuna

Wynagrodzenie 31-latka byłoby zbyt dużym obciążeniem dla budżetu Medalików

Serdar Dursun nie zostanie napastnikiem Rakowa Częstochowa

Raków Częstochowa jest aktualnie liderem PKO Ekstraklasy, co skutkuje tym, że Medaliki są dzisiaj głównym pretendentem do wygrania mistrzostwa Polski. W związku z tym klub z Częstochowy miał plan, aby solidnie wzmocnić się w ofensywie.

W kontekście gry w szeregach Niebiesko-czerwonych w mediach pojawiał się temat Serdara Dursuna. Weszlo.com podaje, że napastnik Fenerbahce ostatecznie nie trafi do teamu z Limanowskiego. Przeszkodą okazały się kwestie finansowe. Turecki klub chciał wypożyczyć 31-latka do Rakowa, ale jednocześnie liczył na to, że polski klub przejmie na swoje barki zarobki zawodnika.

Według informacji Macieja Wąsowskiego z Weszlo.com, gdyby częstochowski klub przystał na warunki Fenerbahce, to do końca sezonu musiałby zainwestować w piłkarza 340 tysięcy euro. Taka opcja nie wchodziła zatem w grę.

W najbliższy piątek team Marka Papszuna zmierzy się na wyjeździe z Jagiellonią Białystok. Mecz zacznie się o godzinie 18:00.

Czytaj więcej: Raków ogłosił nazwisko nowego prezesa. Doświadczenie z Wisły Kraków