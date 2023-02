fot. PressFocus Na zdjęciu: Piotr Obidziński

Informacja o zatrudnieniu Piotra Obidzińskiego pojawiła się już we wtorek, natomiast w środę Raków Częstochowa wydał oficjalny komunikat. 41-latek został nowym prezesem obecnego lidera Ekstraklasy.

Piotr Obidziński został nowym prezesem Rakowa Częstochowa

Obejmie on swoje stanowisko od 1 marca

W przeszłości Obidziński był prezesem Wisły Kraków

Nowe rządy w Częstochowie

W ostatnim czasie Raków Częstochowa poszukiwał nowego prezesa. Piastujący dotychczas to stanowisko Adam Krawczak złożył wypowiedzenie. Media informowały o potencjalnej kandydaturze Bogusława Leśnodorskiego, lecz rządy w ekipie lidera Ekstraklasy przejmie ostatecznie Piotr Obidziński. Klub w środę opublikował oficjalny komunikat.

– Walczymy o cele, o jakich jeszcze niedawno mogliśmy pomarzyć. To szansa, ale jednocześnie potencjalne zagrożenia, których jesteśmy świadomi. Na pewno zdajemy sobie sprawę z naszych słabości. Przed nami bardzo wymagający okres, dlatego chcemy się do niego jak najlepiej przygotować, stąd dołączenie na stałe Piotra Obidzińskiego do zarządu. Wierzę, że jego bogate doświadczenie pomoże nam w realizacji kolejnych wyzwań – przekazał właściciel Rakowa Michał Świerczewski.

To właśnie Świerczewski stoi za decyzją o zatrudnieniu Obidzińskiego, który pierwszą styczność z polską piłką miał już wcześniej. W latach 2019-2020 pomagał Wiśle Kraków wyjść z ogromnego kryzysu, zostając później jej prezesem. To za jego rządów udało się zażegnać największe problemy finansowe, a klub powoli stawał na nogi. Biznesmen rozstał się z Białą Gwiazdą w nie najlepszych stosunkach. Schedę po nim przejął Dawid Błaszczykowski, brat współwłaściciela Jakuba Błaszczykowskiego.

