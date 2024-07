Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Nico Williams

Williams już wie, gdzie zagra w nowym sezonie! Wygadał się ojciec Yamala

Nico Williams jest absolutnie najgorętszym w ostatnich miesiącach nazwiskiem na transferowymi rynku. Utalentowany skrzydłowy z Hiszpanii jest rozchwytywany przez dwa czołowe kluby w Europie, mowa to o Barcelonie oraz Paris Saint-Germain. Gracz Athleticu Bilbao świetnie zaprezentował się na Euro 2024, co znacząco wzmogło aktywność mocniejszych ekip. Na turnieju w Niemczech 22-latek zdobył dwa gole i zanotował jedną asystę w sześciu meczach. Poza tym w ligowym sezonie 2023/24 może pochwalić się liczbami na poziomie ośmiu goli i aż 19 asyst w 37 spotkaniach.

Stąd też nie może dziwić, że walka o Williamsa jest tak zacięta, że Hiszpanie i kibice FC Barcelony robią wszystko, aby skrzydłowy dołączył do ich zespołu. W ostatnim czasie Duma Katalonii zażądała od piłkarza natychmiastowej decyzji i określenia się ws. transferu. I być może ten ruch i postawienie 22-latka pod ścianą pomogło, bowiem wiele wskazuje na to, że Nico podjął już ostateczną decyzję.

📸 Hustle_hard_304 – ojciec Lamine Yamala za pośrednictwem mediów społecznościowych. [IG] 👀👀 pic.twitter.com/XWylP3Z7dQ — BarcaInfo (@_BarcaInfo) July 29, 2024

Wymowną informacją, która potwierdzać ma, że Williams wkrótce oficjalnie dołączy do Barcelony ma być fakt, że gratulację na Instagramie złożył mu już ojciec Lamine Yamala, czyli bardzo dobrego przyjaciela reprezentanta Hiszpanii. To potwierdzałoby wcześniejsze informacje, że o transferze do Barcelony wiedzą tylko najbliżsi gracza Athleticu Bilbao.

Czytaj więcej: Nico Williams podjął decyzję ws. przyszłości. FC Barcelona, PSG czy Athletic Bilbao?