West Ham United stara się o transfer Lucasa Paquety. Oferta na poziomie 50 milionów euro została odrzucona przez Olympique Lyon. Zainteresowanie reprezentantem Brazylii potwierdził sam menedżer David Moyes.

David Moyes potwierdził starania o transfer Lucasa Paquety

West Ham United zaoferował za reprezentanta Brazylii 50 milionów euro

Zawodnikiem Olympique’u Lyon równolegle interesuje się także Newcastle United

“Potrzebujemy go, aby uczynił nasz zespół na miarę TOP6”

Lucas Paqueta przebiera nogami na myśl o przenosinach do Premier League. Ofensywny pomocnik już jakiś czas temu zakomunikował władze francuskiego klubu, jakoby te powinny pozwolić mu odejść do zespołu z Wysp Brytyjskich, jeśli tylko pojawiłaby się atrakcyjna propozycja. Wcześniej interesował się nim Arsenal, jednak do żadnych konkretów nie doszło.

Do końca letniego okienka zostało już niewiele czasu, ale reprezentant Brazylii może jeszcze zaliczyć swój wymarzony transfer. Na horyzoncie pojawiło się bowiem zainteresowanie ze strony West Hamu United. “Młoty” zaoferowały za niego 50 milionów euro. Olympique Lyon zdecydował się ją odrzucić, ale najprawdopodobniej cała sprawa na tym się jeszcze nie zakończy. Starania o zawodnika potwierdził sam menedżer David Moyes.

Nie będę o nim rozmawiał, jednak mogę wam powiedzieć, że złożyliśmy ofertę. Może grać jako „dziesiątka”, w linii pomocy, a także w roli „fałszywej dziewiątki”, co udowadniał dosyć często w reprezentacji. Jego świadectwo wygląda naprawdę dobrze, choć sam ten fakt nie gwarantuje powodzenia. Mówimy jednak sobie, że potrzebujemy takiego typu zawodnika, aby uczynił nasz zespół na miarę TOP6 – mówi szkocki trener.

Równolegle nad transferem 24-latka pracuje także Newcastle United. Wszystko wskazuje na to, że to między tymi dwoma angielskimi klubami rozegra się rywalizacja o jego podpis.

Paqueta ma za sobą świetny sezon w Ligue 1. W 35 ligowych spotkaniach strzelił dziewięć bramek i zaliczył sześć asyst, a jego kreatywność może jedynie pomóc drużynie West Hamu United, która zawodzi na początku obecnej kampanii.

