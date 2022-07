PressFocus Na zdjęciu: Gianluca Scamacca

Gianluca Scamacca jest o krok od przenosin do Premier League i wzmocnienia West Hamu United. Młoty doszły do porozumienia z Sassuolo w sprawie warunków transferu i obecnie dążą do uzyskania porozumienia z samym piłkarzem.

Gianluca Scamacca prawdopodobnie zostanie zawodnikiem West Hamu United

Klub Premier League uzgodnił warunki transferu z Sassuolo

23-letni napastnik w poprzednim sezonie zdobył 16 bramek w Serie A

Scamacca jedną nogą w Premier League

West Ham United zagiął parol na 23-letniego napastnika i wszystko wskazuje na to, że zrealizuje swój cel. Jak informuje Sky Sports, klub Premier League uzgodnił z Sassuolo warunki transferu, którego kwota ma opiewać na 30,5 miliona funtów plus 5 milionów funtów w bonusach.

Kolejnym krokiem dla West Hamu będzie uzyskanie porozumienie ze Scamaccą w sprawie warunków jego kontraktu. Nic jednak nie wskazuje na to, aby był z tym problem. Włoski napastnik najpewniej w najbliższych dniach złoży podpis pod umową z Młotami i spróbuje swoich sił na boiskach angielskiej ekstraklasy.

Scamacca zwrócił na siebie uwagę innych klubów przede wszystkim występami w poprzednim sezonie, w którym zdobył dla Sassuolo 16 bramek w 36 ligowych meczach. W Serie A rozegrał do tej pory 65 spotkań, strzelając w nich 24 gole. 23-latek ma na swoim koncie także siedem występów w reprezentacji Włoch.

