IMAGO / Daniel Hambury Na zdjęciu: Jarrod Bowen

Jarrod Bowen to największa gwiazda West Hamu United

Skrzydłowy wzbudza zainteresowanie większych klubów – m.in. Liverpoolu

Młoty chcą jednak zatrzymać 26-latka na London Stadium

Liverpool nie przekona Bowena? West Ham z ofertą nowej umowy

Jarrod Bowen po odejściu Declana Rice’a do Arsenalu wyrósł na lidera West Hamu United. Młoty są bardzo zadowolone z postawy 26-letniego skrzydłowego, którego chciałyby zatrzymać na dłużej, tym samym odpierając zainteresowanie gigantów – podaje portal “Football Insider”.

Prawy napastnik od dłuższego czasu jest przymierzany do Liverpoolu. Zimą lub latem może bowiem wrócić temat przeprowadzki Mohameda Salaha do Arabii Saudyjskiej, co zmusi włodarzy The Reds do wzmocnienia formacji ofensywnej. Jarrod Bowen wydaje się bardzo ciekawą opcją.

West Ham United rozpoczął już jednak rozmowy z czterokrotnym reprezentantem Anglii w sprawie nowego kontraktu. Obecna umowa atakującego wygasa 30 czerwca 2025 roku.