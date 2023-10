Ligowe przełamanie Chelsea. Mudryk z pierwszym trafieniem na angielskich boiskach

W poniedziałek na zakończeniu siódmej kolejki Chelsea mierzyła się na wyjeździe z Fulham. Derby Londynu ostatecznie zakończyły się wygraną "The Blues" 2:0.

IMAGO / Action Plus Na zdjęciu: Mychajło Mudryk oraz Levi Colwill

Premier League. Chelsea pokonuje Fulham w derbach

W poniedziałek odbyło się ostatnie spotkanie w ramach 7. kolejki rozgrywek Premier League, w którym Chelsea mierzyła się na wyjeździe z Fulham. Spotkanie było niezwykle ważne dla obu ekip, a kibice liczyli, że na Craven Cottage obejrzą widowisko godne derbów Londynu.

Pierwsza połowa w całości należała do zespołu Chelsea. To oni dominowali nad przeciwnikiem i to oni strzelali gole. W 18. minucie po raz pierwszy na angielskich boiskach na listę strzelców wpisał się Mychajło Mudryk, a zaledwie kilka sekund później na tablicy wyników było już 2:0. Po fatalnym błędzie defensywy Fulham bramkę zdobył Armando Broja. Gospodarze byli kompletnie bezradni w pierwszych 45. minutach.

Druga połowa toczyła się w spokojniejszym tempie. “The Blues”, mając dwubramkową przewagę, nie starali się na siłę ryzykować, a zespół Fulham odżył po piętnastominutowej przerwie. Jednak tego dnia gospodarze nie mieli sposobu na dobrze dysponowaną defensywę drużyny prowadzonej przez Mauricio Pochettino. Mecz zakończył się ostatecznie wygraną Chelsea, która po ponad miesiącu wreszcie zaznała smak zwycięstwa.

Chelsea w kolejnym ligowym meczu zmierzy się na wyjeździe z Burnley. Natomiast Fulham ugości na własnym stadionie Sheffield United.

Fulham – Chelsea 0:2

Mudryk (18′), Broja (19′)