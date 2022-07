fot. PressFocus Na zdjęciu: Nicolo Zaniolo

Nicolo Zaniolo i jego przyszłość, to jedna z najbardziej elektryzujących sag transferowych we Włoszech. Zawodnik znajduje się na celowniku Juventusu i Tottenhamu. Tymczasem sam piłkarz według medialnych doniesień jest bardziej otwarty na przeprowadzkę do klubu z Turynu, twierdzi CalcioMercato.com.

Juventus i Tottenham to kluby najbardziej zainteresowane pozyskaniem Nicolo Zaniolo

CalcioMercato.it podało, że klub z Londynu złożył ofertę za Włocha, która została odrzucona

Piłkarz wyceniany jest na 50 milionów euro

Co dalej z Zaniolo?

Nicolo Zaniolo ma umowę ważną z Romą do końca czerwca 2024 roku. Gdyby transakcja z udziałem zawodnika doszła do skutku, byłby to jednocześnie ważny transfer dla Interu Mediolan, który może liczyć na 15 procent zysku. To efekt porozumienia zawartego między władzami Czarno-niebieskich a rzymianami w 2018 roku.

Roma nie upiera się, że nie sprzeda 23-latka. Warunkiem finalizacji ewentualnego transferu jest jednak to, aby chętny wyłożył minimum 50 milionów euro za zawodnika. CalcioMercato.it podało natomiast, że Tottenham zaproponował 29 milionów euro Giallorossim plus Joe Rondona. Roma nie była jednak taką propozycją zainteresowana.

Biorąc natomiast pod uwagę to, że ostatnio Juve wyłożyło duże pieniądza za Gleisona Bremera, to realny scenariusz zakłada, że zawodnik ostatecznie nie zmieni pracodawcy. Tym samym w najbliższym sezonie piłkarz może nadal występować w ekipie ze Stadio Olimpico.

Zaniolo ma na swoim koncie 81 występów w Serie A, notując w nich 12 trafień i 10 asyst.

