Nicolo Zaniolo znalazł się na celowniku Tottenhamu. Gwiazda AS Romy może tego lata przeprowadzić się do Londynu, lecz najpierw konieczne jest rozstanie z dwoma zawodnikami.

Nicolo Zaniolo jest jednym z celów transferowych Tottenhamu

Najpierw ekipa z Londynu musi pozbyć się kilku swoich zawodników. Mowa o Tanguyu Ndombele, Harrym Winksie i Lucasie Mourze

Kontrakt gwiazdy AS Romy obowiązuje do 30 czerwca 2024 roku

Najpierw uszczuplenie kadry, potem wielki transfer

Tottenham wyjątkowo aktywnie działa w trakcie bieżącego okienka transferowego. Dotychczas ściągniętych zostało już sześciu nowych zawodników. Do Londynu przenieśli się Fraser Forster, Ivan Perisić, Yves Bissouma, Clement Lenglet, Richarlison oraz Djed Spence.

Koguty na tym jednak nie poprzestają i szykują kolejne wzmocnienie, tak aby móc w nadchodzącym sezonie walczyć o najwyższe cele. Na celowniku zespołu znalazła się gwiazda AS Romy. Aby transfer Nicolo Zaniolo mógł dojść do skutku, wcześniej trzeba uszczuplić kadrę o kilka zbędnych nazwisk.

W planach Antonio Conte nie ma miejsca dla Lucasa Moury i Tanguya Ndombele. To właśnie tę dwójkę Tottenham planuje w najbliższym czasie sprzedać. Bardzo prawdopodobne jest również rozstanie z Harrym Winksem.

Jeżeli uda się pożegnać niechcianych zawodników, wówczas przedstawiciel Premier League ruszy po reprezentanta Włoch. Co prawda, umowa ofensywnego pomocnika obowiązuje do 30 czerwca 2024 roku, jednak AS Roma może potrzebować funduszy po zakontraktowaniu Paulo Dybali. Władze Tottenhamu liczą, że ekipa z Rzymu potraktuje sprawę poważnie i nie postawi zaporowych warunków.

Wielkim fanem talentu Zaniolo jest sam Conte. To właśnie on w głównej mierze naciska na sfinalizowanie takiego ruchu.

