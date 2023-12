IMAGO / Marco Canoniero Na zdjęciu: Dusan Vlahović

Vlahović zabrał głos na temat swojej przyszłości

Napastnik przyznał, że nie chce odchodzić z klubu

Serbowi nie spieszy się z przedłużeniem kontraktu

Vlahović nie chce odchodzić z Juventusu

Dusan Vlahović nieustannie jest łączony z transferem do innego klubu. Napastnik Juventusu był przez całe lato wymieniany jako potencjalne wzmocnienie Chelsea, PSG czy nawet Realu Madryt. Serb pozostał w Turynie, ale plotki na jego temat wciąż są obecne w prasie.

– Zawsze byłem pewien, że chcę zostać w Juventusie. Spekulacje są zawsze obecne i to część gry. Jeśli zaczniemy słuchać wszystkich plotek, możemy oszaleć. Odizolowałem się od tego i myślałem tylko o udoskonaleniu umiejętności. Ostatecznie jestem bardzo szczęśliwy, że zostałem. To było to, czego chciałem – przyznał Vlahović.

Serb zabrał także głos na temat ewentualnego przedłużenia umowy ze Starą Damą. – Mam jeszcze dwa i pół roku kontraktu, Nie spieszymy się, ale Giuntoli i mój agent już rozmawiają. Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę tu zostać.

