Na zdjęciu: Dusan Vlahovic

Juventus zaproponuje nowy kontrakt serbskiemu napastnikowi

Dusan Vlahović przykuł uwagę kilku drużyn

Kontrakt snajpera wygasa w 2026 roku

Juventus rozpoczyna prace nad umową dla Vlahovicia

Dusan Vlahović jest niekwestionowaną gwiazdą turyńskiego zespołu. Mimo słabszej dyspozycji w tym sezonie Massimiliano Allegri wciąż uważa go za jednego z najważniejszych piłkarzy, wokół których chce budować przyszłość Juventusu. Ze względu na rosnące plotki transferowe o rzekomym odejściu Serba do innego klubu, władze “Starej Damy” podjęły decyzje o przedłużeniu kontraktu z reprezentantem Serbii. Obecna umowa wygasa latem 2026 roku. Nowy kontrakt ma związać Vlahovicia z Juventusem do 2028 roku oraz zapewnić mu podwyżkę wynagrodzenia.

Urodzony w Belgradzie snajper przeniósł się do Turynu zimą 2022 roku za ponad 80 milionów euro z Fiorentiny. Od tego czasu zagrał dla “Zebr” 74 mecze, w których strzelił 28 bramek oraz zanotował 7 asyst. Vlahović podczas ostatniego okienka transferowego łączony był z transferem do Premier League. Serba w swoich szeregach chcieli m.in. Manchester United, Chelsea oraz Arsenal.