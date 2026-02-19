Vlahović dokonał wyboru. Tam chce zagrać w przyszłym sezonie

Dusan Vlahović ma jasny plan na swoją przyszłość po wygaśnięciu kontraktu z Juventusem. Według Tuttosport, Serb priorytetowo traktuje transfer do Barcelony.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Dusan Vlahovic

Vlahović czeka na ruch FC Barcelony

FC Barcelona szykuje się do letnich zmian w ataku. Robert Lewandowski wchodzi w końcową fazę kontraktu, a jego przedłużenie nie jest dziś oczywiste. W klubie trwają analizy potencjalnych następców. Na liście znajdują się między innymi Julian Alvarez oraz Dusan Vlahović.

Według informacji przekazanych przez Tuttosport napastnik Juventusu już podjął decyzję. Serb chce przenieść się do Dumy Katalonii jako wolny zawodnik po zakończeniu sezonu. Polecił swoim przedstawicielom, aby traktowali Blaugranę jako główny cel. Czeka na sygnał z Katalonii i liczy, że stanie się długofalowym następcą Lewandowskiego.

Sytuacja nie jest jednak jednoznaczna. W Barcelonie temat transferu Vlahovicia jest omawiany od początku sezonu. Rozważano wstępne scenariusze finansowe na wypadek, gdyby został wybrany jako główny kandydat. Na razie nie podjęto konkretnych działań. Priorytetem działu sportowego ma być napastnik o większej mobilności i intensywności w pressingu. W tym kontekście wyżej oceniany jest Julian Alvarez, choć jego transfer byłby skomplikowany.

Vlahović wraca obecnie do formy po kontuzji przywodziciela, która wykluczyła go z gry od listopada. Serb chce udowodnić, że nadal potrafi grać na najwyższym poziomie. Jeśli Barcelona nie zdecyduje się na ruch, zawodnik dopuszcza rozmowy z Juventusem o nowej umowie, nawet na mniej korzystnych warunkach. Na dziś jednak jego wybór jest jasny. Czeka na Dumę Katalonii.

