SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Vladan Kovacević

Norwich City zaprezentowało Vladana Kovacevicia

Norwich City poinformowało za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o pozyskaniu na zasadzie transferu definitywnego Vladana Kovacevicia ze Sportingu Lizbona. 27-letni bramkarz najpierw pomyślnie przeszedł testy medyczne, a następnie związał się czteroletnim kontraktem z nowym pracodawcą. Zatem umowa pomiędzy stronami obowiązuje do 2029 roku. Ponadto Anglicy zapewnili sobie opcję przedłużenia współpracy o kolejne 12 miesięcy. Kwota tej transakcji wyniosła około 2,5 miliona euro.

Przypomnijmy, że mierzący 192 centymetry golkiper w drugiej części minionego sezonu grał na podstawie wypożyczenia w Legii Warszawa, ale stołeczny klub ostatecznie nie skorzystał z możliwości wykupu tego zawodnika. Dla reprezentanta Bośni i Hercegowiny nie był to pierwszy pobyt w Polsce, ponieważ w latach 2021-2024 stał on między słupkami innej polskiej ekipy – Rakowa Częstochowa. Mistrz Ekstraklasy z kampanii 2022/2023 sprzedał go za 5 milionów euro, notując jeden z największych zarobków w swojej historii.

We've completed the signing of 'keeper Vladan Kovačević on a four-year deal with the option of an additional 12 months 🔏 — Norwich City FC (@NorwichCityFC) June 26, 2025

To właśnie z drużyny Medalików rosły bramkarz przeniósł się do Sportingu Lizbona, w którym nie odegrał jednak znaczącej roli. W związku z tym Portugalczycy definitywnie pozbyli się urodzonego w Banja Luce golkipera. Vladan Kovacević w bluzie bramkarskiej zespołu Lwów rozegrał tylko 10 meczów, wpuścił 11 goli oraz zachował 3 czyste konta. Teraz były zawodnik FK Sarajevo sprawdzi się w Championship, gdzie będzie bronił dostępu do bramki Norwich City. Celem ekipy Kanarków jest oczywiście powrót do Premier League.