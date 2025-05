Vitinha trafił na radar hiszpańskiego giganta. Jest szansa na transfer

Abaca Press / Alamy Na zdjęciu: Vitinha

Real Madryt zwrócił uwagę na Vitinhę

Vitinha od wielu miesięcy imponuje wysoką formą i z pewnością można go umieścić w gronie najlepszych pomocników na świecie. Aktualnie trudno sobie wyobrazić środek pola PSG bez Portugalczyka, ale już niebawem może się to zmienić. Wszystko przez to, że gwiazdor wzbudził zainteresowanie Realu Madryt.

Królewscy po sezonie 2024/2025 rozstaną się z Luką Modriciem i potrzebują jakościowego następcy. Na ten moment w kadrze Realu Madryt trudno doszukać się pomocnika o dokładnie takim profilu gry, a Vitinha wydaje się spełniać wszystkie te cechy. Los Blancos mają zamiar podjąć poważne kroki w kwestii transferu tuż po zakończeniu Klubowych Mistrzostw Świata.

Nie wiadomo, czy sam Vitinha wyrazi chęć przenosin na Santiago Bernabeu oraz, czy PSG zgodzi się na transfer. Real na pewno będzie musiał sięgnąć głęboko do kieszeni, bo wyceniany na 60 mln euro Portugalczyk ma kontrakt ważny do 2029 roku.

Na liście możliwych następców Luki Modricia widnieją także inne nazwiska, a w tym Rodri z Manchesteru City. Oprócz tego gazeta „MARCA” wymieniła takich kandydatów jak: Enzo Fernández (Chelsea), Nico Paz (Como 1907), Hugo Larsson (Frankfurt), Franco Mastantuono (River Plate), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen), Tijjani Reijnders (AC Milan) i Angelo Stiller (Stuttgart).