Vinicius pod ostrzałem. Gwiazda Realu nie czuje wsparcia!

Vinicius Junior został wygwizdany przy okazji ostatniego meczu Realu Madryt przez kibiców. Gwiazdor nie czuje już ich wsparcia i ma wątpliwości w sprawie przyszłości - informuje Marcos Benito w programie El Chiringuito.

fot. ZUMA Press, Inc. Na zdjęciu: Vinicius Junior

Vinicius ma wątpliwości. Nie czuje wsparcia kibiców

Vinicius Junior od miesięcy poważnie zastanawia się nad swoją przyszłością. Olbrzymie pieniądze oferowali mu Saudyjczycy, ale ten dotychczas nie zdecydował się na opuszczenie Realu Madryt. Obecny sezon jest kluczowy dla jego losów na Santiago Bernabeu – pod wodzą Xabiego Alonso prezentuje się przeciętnie, a do tego generuje problemy w szatni. O jego konflikcie z trenerem rozpisywały się hiszpańskie media, choć wydaje się, że ta sprawa została już rozwiązana.

Brazylijczyk otrzymał kolejny cios przy okazji ostatniego Realu Madryt. Gdy schodził z boiska, został wygwizdany przez kibiców, którym od dłuższego czasu nie podoba się jego gra. Gwiazdor poczuł, że po raz pierwszy nie ma wsparcia fanów, którzy są wręcz do niego wrogo nastawieni.

To może przesądzić o przyszłości Viniciusa, który nie czuje się szczęśliwy w stolicy Hiszpanii. W programie „El Chiringuito” dziennikarz Marcos Benito zasugerował, że skrzydłowy ma poważne wątpliwości, a dotąd liczyło się dla niego tylko pozostanie w klubie.

Kontrakt Viniciusa obowiązuje do 2027 roku. Real Madryt nie zamierza rozmawiać na ten temat podczas trwania sezonu. Otoczenie piłkarza otrzymało już wiadomość, że ewentualne rozmowy w sprawie przedłużenia będą prowadzone dopiero latem. Brazylijczyk ma jeszcze trochę czasu, aby podjąć odpowiednią decyzję.